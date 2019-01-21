NG Residence’tan daire alanlar hemen kazanmaya başlıyor
Sahip olduğu 5 yıldızlı otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik bölgenin en büyük kongre merkeziyle İstanbul Basın Ekspres bölgesine ayrıcalıklı bir prestij kazandıran NG Residence, bölgedeki konut fiyatları ve satış hareketliliğine yön veriyor. NG Residence, 3.20 cm’lik tavan yüksekliğiyle bölgede en ferah ev yaşantısı sunan projelerin başında geliyor. Konut alıcılarının satın alma aşamasındayken tapularına ve dairelerine aynı anda kavuştuğu NG Residence, her açıdan yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Tapuların hemen verilmesi ve daire sahiplerinin de vakit kaybetmeden kazanmaya başladığı NG Residence 1+1 daire tiplerinde 2.000 TL, 2+1 dairelerde ise 3,500 TL’lere varan kira getirisi sunuyor. Sunduğu yüksek katma değer, prestij ve konfor yatırımcı taleplerini tetikliyor.
5 yıldızlı otel ve kongre merkeziyle Basın Ekspres’in yatırım değerini zirveye taşıyan NG Residence, konumu ve donanımından aldığı güç sayesinde, satışı tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul’un yükselen değeri Basın Ekspres bölgesine getirdiği prestijle kısa sürede bölgenin yıldızı olarak gösterilen NG Residence projesi, merkezi ve toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindeki konumu ile yatırımcıları cezbediyor. Şehrin merkezi noktalarına yatırım yapmak isteyenlerin yüksek katma değer, prestij ve konfor beklentisini aynı anda karşılayarak sektörde yeni bir kulvar açıyor.
Yaşamın ve ticaretin merkezinde
Sadece konut değil, sahip olduğu otel ve kongre merkeziyle bir projeden beklenenin ötesine geçen NG Residence, bulunduğu lokasyon avantajıyla da gündelik yaşamın ve ticaretin merkezinde konumlanıyor. Büyüklükleri 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 seçeneklere sahip 306 daireden oluşan proje üst düzey teknolojiyle donatılmış dairelerinin yanı sıra ayrıcalıklı mimari tasarımıyla bir konut projesinden beklenenin ötesine geçiyor. Projede kira getirisi olarak da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Projedeki kira getirileri 2,000 TL’den başlayıp 3,500 TL’ye kadar yükseliyor.
Yatırımcısına üst düzey kazanç sağlayacak
İstanbul’un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı’na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve 3. Havalimanı bağlantı yollarına 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence, metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede bulunuyor. Mevcut Kirazlı- Bağcılar metro hattının tam ortasında yer alan proje, yakın zamanda açılması planlanan Ataköy - Başakşehir raylı sistem hattıyla da şehrin ulaşım aksının merkezinde yer alacak.
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