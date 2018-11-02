Niğde merkezli 7 ilde sahte rapor operasyonu

Niğde merkezli 7 ilde 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde son zamanlarda, kamu ve özel hastanelerden usulsüz ve sahte olarak hastalık ve engelli raporları alarak, emekli olan, engelli kadrolarından işe giren, engelli ve bakım maaşı alan, engel oranlarına göre maaşlarında artış yapmayı amaçlayan şahıslar ile bu şahıslara sahte ve sahte raporlarla hak etmedikleri halde haksız olarak emekliye sevk edilme, engelli kadrolarından işe girme gibi hususlar ile devletimizin yüklü miktarlarda maddi kayba uğradığı, ayrıca bu şahısların usulsüz ve sahte rapor almaları nedeni ile hak mahrumiyetine uğrayan engelli vatandaşlarımızın hak mahrumiyetlerinin giderilmesine yönelik olarak; Niğde C. Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce İlimizde benzer olaylara karışan şüphelilerin tespiti, deşifresi ve yakalanmalarına yönelik projeli çalışma kapsamında, yürütülen soruşturmada, başta hastane personelleri olmak üzere bazı şahısların usulsüz ve sahte rapor almak için aracılara yüklü miktarlarda para ödeyerek rapor alarak emekli oldukları, engelli ve bakım maaşı aldıkları, maaşlarında artış yaptırdıkları vb. gibi suçları işledikleri tespit edilen 49 şüpheli şahsın yakalanması için 46 ayrı adrese yönelik 02.11.2018 günü saat: 06.00 itibari ile Niğde merkezli, Hatay - İstanbul - İzmir - Samsun - Erzincan - Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında Niğde Merkezde 29 şüpheli, diğer illerde ise 10 şüpheli olmak üzere toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.