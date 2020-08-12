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Yaşam

Niğde'de bir apartman karantinaya alındı

Niğde'de bir apartmanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:18 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:18
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 Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararınca Doğu Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Dila Apartmanı'nın 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Kurulun istisnai durumlar haricinde dışarı çıkılmamasına ve gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet edildi.

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