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Niğde’de ruhsatsız 125 adet silah ele geçirildi

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 ay içerisinde 61 adet tabanca, 40 adet pompalı tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 715 adet bıçak ve mermi ele geçirdi.

  • İHA
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 Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla belgesiz ve ruhsatız silah ticareti yapanlarla mücadele kapsamında 11 ayda birçok silah ve tüfek ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada:

“Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, halkımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını idame ettirebilmeleri için güvenlik hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 1 Ocak ile 11 Kasım tarihleri arasında İl Merkezi ve İlçe Merkezleri Polis sorumluluk alanında İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu uygulama ve çalışmalarda; 61 adet tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 40 adet pompalı tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 715 adet bıçak, 2 adet muşta, 1 adet döner bıçağı ve adet satır yakalanmış olup adli mercilere intikal ettirilmiştir” denildi.

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