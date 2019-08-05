Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı
Niğde’nin Efendibey Mahallesinde öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortumu gören Niğdeliler gözlerine inanamadı.
- İHA
Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm alanında çıkan hortumu gören mahalleliler kısa süreli panik yaşattı. Yol üzerinde oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Yine görüntü üzerine gelen seste “Kapıları kapatın” diyerek evlerde bulunan vatandaşlar uyarıldı.
Hortum kısa sürede tozu dumana katarken bir anda durdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.