Niğde'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Niğde'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Ulukışla-Aksaray karayolunda A.Ö yönetimindeki 34 VL 6008 plakalı otomobil M.K. yönetimindeki 81 EM 044 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil içerisindeki A.Ö ve M.Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Cesetler, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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