Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Niğde'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Niğde'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Edinilen bilgiye göre, Ulukışla-Aksaray karayolunda A.Ö yönetimindeki 34 VL 6008 plakalı otomobil M.K. yönetimindeki 81 EM 044 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil içerisindeki A.Ö ve M.Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Cesetler, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir SUV nasıl tasarlanır?

Bir SUV nasıl tasarlanır?

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA