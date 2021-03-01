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Yaşam

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 00:49 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 00:49
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Çağlar Doğru (27) idaresindeki 38 TB 689 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Nevşehir köprülü kavşağında E.D'nin kullandığı 33 UZ 246 kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Doğru hayatını kaybetti, araçtaki Erkut Kaya (37) yaralandı.

Kaya, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğru'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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