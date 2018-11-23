Niğde'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.Ö'nün kiralık bir araçla Adana'dan Niğde'ye uyuşturucu getirip satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Fertek Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda U.Ö, F.K, Y.Ö. ve S.D'yi otomobile binip kaçmaya çalışırlarken yakaladı. S.D'nin, aracın altına attığı pakette 89,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan mahkemece tutuklandı.