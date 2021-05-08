Niğde'de uyuşturucu operasyonu

AA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:02

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Ulukışla ilçe merkezi ile köylerde 6 adrese düzenledikleri operasyonda H.S.D, F.Y, M.T, Y.E.E, H.Ö. ve H.Ü'yü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 797 gram bonzai, 71 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve iki dolu fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S.D, H.Ö, H.Ü, M.T çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Y. ve Y.E.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.