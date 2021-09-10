İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4387
  • EURO
    9,9916
  • ALTIN
    488.919
  • BIST100
    1455.11
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nikahlarından 3 saat sonra trafik kazasında hayatlarını kaybettiler
Yaşam

Nikahlarından 3 saat sonra trafik kazasında hayatlarını kaybettiler

Düzce'de motosiklet kazasında ölen 2 kişinin kazadan 3 saat önce nikah kıyarak evlendiği ortaya çıktı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 09:44 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 09:45
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, bulundukları motosikletin önlerinde seyreden kamyona çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Rüştü Can Ulcay ve Münire Kuğu'nun kazadan yaklaşık 3 saat önce Çilimli İlçe Belediyesinde nikahlarının kıyıldığı öğrenildi.

Henüz kimliklerini bile yenilemeye fırsatları olmayan çiftin düğün hazırlıkları içerisine girdiği ve Düzce kent merkezine de alışveriş yapmak için geldiği belirtildi.

Yeni evlenmiş çiftin yakınlarının sosyal medya hesaplarından evlenen çifte mutluluklar dilediği görülüyor.

- Olay

Rüştü Can Ulcay idaresindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Çetin Durak yönetimindeki 81 BA 960 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Yola savrulan sürücü Ulcay olay yerinde, aynı araçtaki Münire Kuğu (21) ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Durak, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.