Niksar Kalesi yeniden ayağa kalkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 4.5 kilometreyi bulan sur uzunluğu nedeniyle Türkiye’nin ikinci büyük kalesi olarak gösterilen Niksar Kalesi’nde, surların ve içindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.
Restorasyonun ilk etabında surların üçte birlik bölümü ile kale içindeki hamam onarıldı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Kalesi’nin Diyarbakır Kalesi’nden sonra sur bakımından Türkiye’deki ikinci büyük kale olduğunu söyledi.
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