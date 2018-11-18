Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Niksar Kalesi yeniden ayağa kalkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 4.5 kilometreyi bulan sur uzunluğu nedeniyle Türkiye’nin ikinci büyük kalesi olarak gösterilen Niksar Kalesi’nde, surların ve içindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Restorasyonun ilk etabında surların üçte birlik bölümü ile kale içindeki hamam onarıldı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Kalesi’nin Diyarbakır Kalesi’nden sonra sur bakımından Türkiye’deki ikinci büyük kale olduğunu söyledi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA