Niksar Kalesi yeniden ayağa kalkıyor Kültür ve Turizm Bakanlığınca 4.5 kilometreyi bulan sur uzunluğu nedeniyle Türkiye’nin ikinci büyük kalesi olarak gösterilen Niksar Kalesi’nde, surların ve içindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.