Nineden kalma iple başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

Yeni Mahalle'de babasından kalma dükkanda eski bir makinede kilim, yolluk ve savan (küçük çul, örtü) dokumacılığı yapan 49 yaşındaki Hanifi Doğan, hem bir geleneği sürdürüyor hem de eşi ve oğluyla mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Doğan, ninesinin annesine verdiği iple başlanan kilim dokuma yolculuğunu, babasının 1979'da aldığı kilim dokuma makinesiyle sürdürüyor.

Siparişleri yetiştirmekte zorlanan Doğan, ailesinin de desteğiyle hazırladığı ürünleri çevre il ve ilçelerde pazarlıyor.

Doğan, AA muhabirine, ailesinin üç kuşaktır dokumacılık yaptığını, kendisinin de mesleğe 7 yaşındayken onlara yardım ederek başladığını söyledi.

Her türlü ipten kilim ve yolluk dokuduklarını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında vatandaşlarımız eski kazakları sökerek iplerini yumak yapıp bize getirir. Biz de onu geri dönüşüm olarak mekikte masurada sararız. Sonra da makinede kilim, savan ve yolluk dokuyarak müşterilerimize teslim ederiz. Kış aylarında işimiz durur, sezonluk çalışırız. Yaz aylarında 5-6 ay çalışırız. İlçenin yanı sıra genelde Adana, Osmaniye ve Kadirli'den yaylacılar gelir. Yaylacılar evlerinin sergileri için sipariş verir. Siparişleri yetişmekte zorlandığımız zamanlar oluyor."

Dokudukları kilimlerin ömrünün uzun olduğunu anlatan Doğan, "Çözgü ipleri kullandığımız için kilimlerin 30-40 yıl kullanma ömrü oluyor. İşçilik ve çözgü ipi sağlam olduğundan dokuduğumuz kilimler de sağlam oluyor." dedi.

Doğan, işini severek yaptığını, kendisinden sonra mesleği oğlu Halil'in sürdüreceğini belirtti.

"BU İŞLER YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENİLİYOR"

Halil Doğan ise eğitim hayatının yanında hafta sonları ve yaz tatillerinde babasına yardım ettiğini söyledi.

Mesleğe ilgisinin olduğunu anlatan Doğan, "Meslek, dedem ve ninemden babama kaldı, babamdan bana, benden çocuklarıma kalacak inşallah. Bu şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Bu işler yavaş yavaş öğreniliyor. Şu an ip sarmasını öğrendim. Zaman zaman makineye bakıyorum. Tabii makinenin de birçok ayrıntısı var. Zor meslek ama yapılamayacak bir şey de değil." diye konuştu.