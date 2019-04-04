'Nisan karı' Erciyes'teki turizmcilerin yüzünü güldürdü

Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eğlenceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'te çok bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Yurt dışından gelen turistlerle Erciyes'in renklendiğini anlatan Eğlenceoğlu, "Erciyes, her geçen gün daha fazla tatilciyi ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl da geçen yıla oranla daha iyi bir sezon geçirdik. Özellikle birer haftalık paket programlarla Türkiye'ye gelen yabancı turistler kayak merkezimize renk kattı. Tanınırlık açısından da çok büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Erciyes'in ününün, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ülke sınırlarını aştığını ve dünyada adından söz ettiren kayak merkezlerinden olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Eğlenceoğlu, "Önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacak. Bu yılki izlenimlerimiz onu gösteriyor Çünkü bu yıl buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin Erciyes hakkındaki söylemleri çok pozitifti. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kayseri, önümüzdeki yıl daha yaygın bir şekilde kış turizminde dünya genelinde öne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Mart ayı sonları ve nisan başında Erciyes'te kar yağışının etkili olduğunu belirten Eğlenceoğlu, şunları kaydetti:

"Son bir hafta aralıklarla kar yağışı oldu. Önümüzdeki haftalarda da yağış bekliyoruz. Yağışlar, sezonu ciddi manada uzattı. Bu da tabii ki turizmci tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İşletmelerimizin tamamı şu anda hizmet vermektedir. Erciyes'teki bütün pistler açık ve nisan ayında kayak yapmak isteyen kayakseverleri bekliyor. Kayak merkezindeki işletmeler kar olursa kazanç elde edebiliyor. Bu nedenle karın çok yağması ve sezonun uzaması turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Ne kadar çok kazanırsak gelecek yıla o kadar fazla yatırım yapma imkanımız doğuyor."

Pistlere nisanda ilginin daha da artması için çalışma yaptıklarını belirten Eğlenceoğlu, "Türkiye'de bu mevsimde pistlerinde bu kadar kar olan çok az yer var. Bunu değerlendirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bunu sezon sonu toplantılarımızda da değerlendiriyoruz ve yapmamız gerekenleri yapacağız. Erciyes'ten en fazla verimi alabilmek için kayakseverlere sezonun nisan ayının ortalarında kapandığını daha iyi anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.