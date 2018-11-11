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Nişanlısından ayrılan kız kardeşini bıçakladı

Karaman'da Fatih T. (28), arkadaşı ile nişanı atan kız kardeşi Meryem T.'yi (25), çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladı.

  • DHA
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Olay, Koçak Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Meryem T., bir süre önce ağabeyinin de arkadaşı olan nişanlısı A.T.'den ayrıldı.
 
Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih T., evde kız kardeşi Meryem T. ile bu nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Fatih T., mutfaktan aldığı bıçakla Meryem T.'ye saldırdı. Bacaklarına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Meryem T., kanlar içinde kaldı.
 
Meryem T., ailesi tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Fatih T., evin önünde beklerken polis tarafından gözaltına alındı.

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