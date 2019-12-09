Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Duyan oraya koştu

Türkiye`nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin`de ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki asılsız haberler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, 2017 yılında başlayan çipli kimlik kartı dağıtımının 50 milyon kişiye ulaştığını belirti.

Şu anda değişimi bekleyen 32 milyondan fazla vatandaşın da bulunduğunu kaydeden Kart, "Bu yönden bakıldığında ‘Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı bitecek` şeklinde haberler kesinlikle yalandır.

Şu anda değişimi bekleyen 32 milyondan fazla vatandaşın da bulunduğunu kaydeden Kart, "Bu yönden bakıldığında ‘Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı bitecek` şeklinde haberler kesinlikle yalandır.

Kimlik çıkarmak isteyen vatandaşımız Alo 199 veya randevu@nvi.gov.tr adresinden randevu alıp, banka yada PTT şubelerine 22,5 lira yatırdıktan sonra 1 adet biyometrik fotoğraf ile kurumumuza gelmeleri yeterlidir" diye konuştu.