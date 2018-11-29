Nuh Albayrak’a ‘Mesleğinde En İyiler’ ödülü 

Şanlıurfa Platformu, bürokrasi, sağlık, ticaret, basın başta olmak üzere mesleğinin en iyilerini belirleyerek ödüllendirdi. Geleneksel olarak düzenlenen ‘Şanlıurfa Platformu Mesleğinin En İyileri Ödül’ törenine, eski Bakanlardan Ali Coşkun, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Aziz Aydınlık, milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak ile davetliler katıldı. Platform Başkanı Habip Çadırcı, 2013 yılında kurulan platformun 32 ilde temsilciliği bulunduğunu hatırlatarak, Şanlıurfa’nın kalkınması, gelişmesi ve cazibe merkezi olması için çalıştıklarını söyledi. Farklı alanlarda yaptıkları faaliyetleriyle mesleğinde en iyileri de seçtiklerini dile getiren Çadırcı, “Hak eden insana takdiri esirgememeliyiz” dedi. Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Basın sektöründe Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ‘Mesleğinde En İyiler’ ödülüne layık görüldü. Nuh Albayrak adına ödülünü Star Gazetesi Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan aldı.