O gün yanımızda Türkiye vardı

Hint Okyanusu’nda 26 Aralık 2004’te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Felaketten en çok etkilenen bölge ise 170 bin kişinin öldüğü Endonezya’nın Açe eyaleti olmuştu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye’deki Açeliler Topluluğu düzenlediği ‘Teşekkür Ederiz Türkiye’ başlıklı konferansta felakette ölenler anıldı.

TÜRKİYE’YE MİNNETTARLAR

Felaketin tanıklarından Açeli Muhammad Haykal ise annesi ve ninesiyle evde olduğunu belirterek o günü şu ifadelerle anlattı: Evin sallandığını fark ettik ve dışarıya fırladık. Ardından ikinci deprem oldu. Depremde şehrin nerelerinin harap olduğuna bakmak için dışarı çıkacakken, deniz kenarındaki insanların koşuşturduğunu gördük. ‘Su geliyor, su geliyor’ dediler. Biz o zamanlar tsunami diye bir kavram bilmiyorduk. Sonrasında annem ve babamla sığınmak için en yakın camiye gittik. Tsunami suları caminin birinci katını bastı ama ikinci kata çıkmadı. Sular durulunca eve döndük. Mahallede kimse yoktu, şehrimiz ölmüş bir şehre dönüştü. Hayatımı iki parçaya bölersem tsunami öncesi ve sonrası olarak adlandırabiliriz. Yardımları için Türkiye’ye ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yardımlarıyla ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, “2004’ten başlayarak depremin ilk hasar verdiği zamanlarda acil olan gıda, yaşam, ilk yardım müdahaleleri noktasında ekiplerimiz yardımcı oldu, hala diyaloglar sürüyor” diye konuştu.