O kadını uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı: 10 dakika sonra kahkahalar atarak uçağa bindi
Havalimanında çalışan bir kadına hakaret ve küfürler yağdırarak tacizde bulunan Funda Esenç isimli kadının hakaretleri sürerken kamera kayıtlarında görülen ve olay yerine gelerek Esenç'i uyaran ismin başarılı oyuncu Serkan Balbal olduğu ortaya çıktı. Balbal olayın nasıl geliştiğini ve kameraların çekmediği anlarda neler yaşandığını tek tek anlattı.
İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötar yapınca bir kadın yolcu yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Çocuklar Duymasın dizisinin başarılı oyuncusu Serkan Balbal, dün yaşanan olaya tanıklık ettiğini söyleyerek yaşanan olayın iç perdesini anlattı.
Twitter'dan açıklamalarda bulunan ve olay anlarının videosunu paylaşan Balbal şunları söyledi;
"DAYANAMADIM MÜDAHALE ETTİM"
'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim. Sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.
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"ÜSTELİK UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI"
Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi. Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.
"10 DAKİKA SONRA KAHKAHALAR ATARAK UÇAĞA BİNDİ!"
Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.
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