Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

O Ses Çocuklar yarışmasındaki Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti

'Müslüm' filminin yıldızı Şahin Kendirci, 'O Ses Çocuklar' yarışmasındaki arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini instagram hesabından duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şarkı yarışması 'O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alınmıştı. 
 
'Müslüm' filmiyle büyük ses getiren Şahin Kendirci, altı gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
 
Kendirci, instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" notunu düştü. 
 
(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA