O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon fragman yayınlandı!

O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı tüm O Ses Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. O Ses Türkiye yeni sezon fragman yayınlandı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı O Ses Türkiye'de jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak. O Ses Türkiye'nin yeni sezon fragmanında jüri üyelerini de şaşırtan yenilik, 'Jüri bloklama butonu' oldu. O Ses Türkiye yeni sezona dair merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye'de, jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak. O Ses Türkiye yeni sezon 5 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON FRAGMAN YAYINLANDI!

Yeni sezon çekimleri başlayan 'O Ses Türkiye'den ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı sürpriz bir karara imza attı. Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada 'Jüri bloklama butonu' olacağını açıkladı.