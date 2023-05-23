İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8551
  • EURO
    21,4802
  • ALTIN
    1247.81
  • BIST100
    4469.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Uçamayacak halde bulunan Saksağan yavruları tedavi altında
Yaşam

Uçamayacak halde bulunan Saksağan yavruları tedavi altında

Kars'ta yaralı halde bulunan 2 tane Saksağan yavrusu, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

AA23 Mayıs 2023 Salı 10:44 - Güncelleme:
Uçamayacak halde bulunan Saksağan yavruları tedavi altında
ABONE OL

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrencilerin uçamaz halde bulduğu iki saksağan yavrusu tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

Sarıkamış Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Okulu bahçesinde iki saksağan yavrusu bulan öğrenciler, uçamayan kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine ulaştırdı.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan kuş yavruları, uçmaya başladığında bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Okul müdürü Ahmet Yıldız, öğrencilerin uçamaz halde buldukları yavru saksağanları yetkililere ulaştırdıklarını belirterek, "İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşur ve doğaya bırakılır." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.