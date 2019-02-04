Ocak ayında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı
Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldı.
- AA
Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldı.
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