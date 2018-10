Ödemiş'te iki atın çarpıştığı kaza kamerada Ege Bölgesi’nin en önemli rahvan at yarış merkezlerinden biri olan İzmir Ödemiş Çaylı’da biri yarışta olan diğeri de yarışa hazırlanan iki at çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki at ile birlikte jokeyleri hafif yaralanırken ilginç kaza anbean kaydedildi.