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Ödemiş'te kara saplanan tur otobüsündeki 46 kişi kurtarıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'da kara saplanan tur otobüsünde mahsur kalan 46 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • DHA
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Kent merkezinden öğle saatlerinde tur otobüsüyle Ödemiş Bozdağ'a hareket eden 46 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Zinciri olmadığı için Bozdağ'a çıkamayan tur otobüsünün sürücüsü, dönüş kararı aldı. Ancak otobüs kara saplanıp kaldı. Durumun İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ihbarıyla kısa sürede olay yerine AKS ekipleri sevk edildi. Ekipler, sağlık durumlarını kontrol ettikleri yolcuları, donma ihtimaline karşı 10'arlı gruplar halinde yakındaki güvenli ve sıcak barakaya taşıdı. Gün boyunca bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de, kısa sürede olay yerine gelerek kar küreme araçlarıyla yolu açtı ve tuz serimi yaptı.

Çalışmaların ardından kurtarılarak ana yola çıkarılan otobüs, daha sonra yolcularını da alarak Ödemiş yönüne devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yolcular hava kararmadan kurtarılarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanması önlendi.

 

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