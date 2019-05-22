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Ödüllü piyanistten traktör römorkunda piyano resitali

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Çorum’un İskilip ilçesinde unutulmaz bir konser verdi.

  • İHA
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İskilip Kaymakamı B. Bestami Alkan'ın girişimleriyle “19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Anısına” düzenlenen programa sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. İlçeye bağlı Yalak köyünde bulunan tarihi 300 yıla dayanan
 
Tarihi Su Değirmeni önünde verilen konsere ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev traktör römorku üzerinde piyano çalarak geldi. Shikhiye’in traktör üzerindeki resitali davetlilerin ilgisini çekti. Tarihi değirmende düzenlenen iftar yemeğinin ardından sahneye çıkan ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, birbirinden güzel eserleri icra ederken, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
 
İskilip Kaymakamı B. Bestami Alkan, Milli Mücadele’nin 100. yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte piyanist Tofig Shikhiyev’i İskilip’te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
 
Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev de böyle tarihi bir mekanda konser vermekten onur duyduğunu ifade etti.
 
Konseri İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı  Jandarma Teğmen Ziya Balcıoğlu ve davetliler izledi.

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