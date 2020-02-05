İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9899
  • EURO
    6,6158
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122600
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi
Yaşam

Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi

Elazığ'daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkazdan yaralı çıkarılan Hüseyin Civelek'e, jandarma personeli enkazda buldukları oğluna ait kimliği teslim etti.

AA05.02.2020  11:10 - Güncelleme: 05.02.2020  11:10

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda ailesiyle yaşayan ve 13 yaşındaki oğlu Zekeriya ile yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Civelek (45), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde taburcu edildi.

Enkaz altında kalan eşi Ayşe (46) ve diğer oğlu Muhammed Salih'i (9) kaybeden Civelek'i, kaldığı yakınlarına ait evde jandarma personeli ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, kadın jandarma personeli, "Muhammed Salih'e ait kimliğe ulaşıldı. Rabbim sabır versin." diyerek enkazda buldukları nüfus cüzdanını babaya teslim etti.

Sevdiklerini depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Civelek, "Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diyerek, oğlundan kalan tek hatırayı aldı.

Ovacık'ta kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.