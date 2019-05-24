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Oğlunu elektrikli süpürge sapıyla döverek öldüren babanın müebbet hapsi istendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Yılmaz hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' ve 'eziyet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • DHA
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2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan'ı, baygın halde hastaneye götürdü. Doktorlar, babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan'ın vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Polis, babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz, serbest bırakıldı.
 
İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDIĞINDA TUTUKLANDI
 
Polis ekipleri soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4'üncü günde kaybetti.
 
İTİRAF ETTİ
 
Baba Yılmaz, yeniden yapılan sorguda, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf etti. İfadesinde, "Mertcan yerde hareketsiz kaldı. Dudaklarında morluk oluştu. Korkup kalp masajı yaptım. Ancak tepki alamadım. Daha sonra kusmaya başladı. Ambulansı aradım ve hastaneye götürdük. Korktuğumdan dolayı dövdüğümü söyleyemedim. Çok pişmanım" diyen baba, tutuklandı.
 
BARO, DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAK
 
Yürütülen soruşturma tamamlandı ve Cumhuriyet savcılığı baba Mehmet Ali Yılmaz hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' ve 'eziyet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç Çakıcı ile Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hüseyin Derin, düzenledikleri basın toplantısıyla Mercan Yılmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını söyledi.

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