Oğlunun düğün günü kayboldu, ölü bulundu

Köşk ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası Ferhat Akbaba, geçen cumartesi akşamı, oğlu Engin Karababa'nın kına gecesi için gelini Esin Karababa'nın yaşadığı Efeler ilçesindeki Umurlu Mahallesi'ne geldi. Kına eğlencesi sürerken bir anda ortadan kaybolan Akbaba, dün, kendi evlerindeki düğüne de katılmadı. Nikahtan sonra meraklanan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Oğlunun en mutlu gününde ortadan kaybolan Ferhat Akbaba, bugün saat 14.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Serçeköy Mevkiinde yol kenarında ölü bulundu. Ferhat Akbaba'nın kına gecesinin yapıldığı alandan aşırı alkollü bir şekilde ayrıldığı, bir süre sonra kendisini merak edip arayan yakınlarına, "Beni bir daha arayıp sormayın" dediği öne sürüldü. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Ferhat Akbaba'ya bir aracın çarpmış olabileceği yönünde belirtilerin bulunduğu, araştırmanın sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.