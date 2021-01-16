Oğlunun kabri başında hayatını kaybetti

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:32 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:32

Olay, dün, ilçenin Yeşilalan Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Kahveci, geri dönmedi. Aile fertleri, Mehmet Kahveci’nin 3 yıl önce karaciğer hastalığından vefat eden oğlu Yakup Kahveci’nin (36) kabrini ziyarete gittiğini öğrendi. Mezarlığa giden aile fertleri, Mehmet Kahveci’yi yerde hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kahveci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

;Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Kahveci, ilçede kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanında toprağa verildi.