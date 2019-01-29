Öğrenciler mağdur olmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı dün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, özel öğretim kursları ve temel liselerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle kapatılacağını duyurdu. Hali hazırda temel liselerde kayıtlı öğrenciler 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar bu kurumlarda eğitimlerini sürdürecek. Yeni öğretim yılının başında ise ara sınıflarda öğretim gören öğrencilerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına nakli gerçekleştirilecek. Duyuruda, “Bu süreçte mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Eğitimci Erol Erdoğan, kanunun 2014’te çıktığını belirterek, “Temel liselerin kapanacak olması aniden ortaya çıkan bir durum değil. Dershanelerin kapanması sürecinde ara çözüm olarak, dönüşüm vaadiyle 2019 yılına kadar geçici öğretim izni verilmişti. Yani bakanlığın yaptığı yeni bir şey yok. Temel liseler dönüşümü sağlamışsalar, normal okullar olarak 2019-2020 yılında eğitim öğretime devam edecekler. Dönüşümü sağlayamayan temel liselerdeki öğrenciler, özel veya devlet okullarına kayıtlarını yaptırabilecekler. Bundan dolayı öğrenciler ve aileler mağduriyet yaşamayacak, okullar arası geçişte sorun yok. Bakanlık bu konuyla ilgili tedbirleri aldığını söylüyor” dedi.

YENİ DÜZENLEME

MEB’in yaptığı resmi açıklamada öğrencilerin ve velilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki dönem bu kurumlara kayıt yaptırmaması ve bursluluk sınavlarına katılmamaları için uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek” denildi. Bakanlık tarafından yürütülecek olan kurslarda öğrencilerin gerekli donanımının sağlanması için ihtiyaç duyulan personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.

TEŞVİK KALKIYOR

Bununla birlikte kamuoyunda ‘teşvik’ olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacağına işaret edildi. Buna göre 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek.