Öğrenciler yaptıkları sürprizle engelli kadını sevindirdi

Berit Dağı'nın eteklerindeki ilçeye bağlı Ericek Mahallesi Müdürler İlkokulu öğrencileri, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, mahallede ailesiyle yaşayan bedensel engelli 39 yaşındaki Peri Gürbüz'ü öğretmenleriyle ziyaret etti.

Aile tarafından karşılanan öğrenciler, Gürbüz için yazdıkları mektup ve çizdikleri resimleri hediye etti.

Hediyeleri alınca çok mutlu olan engelli kadın, mektupların da okunmasıyla duygusal anlar yaşadı.

Baba Hasan Gürbüz, söz konusu ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kızının mutluluğunun tarifinin mümkün olmadığını ifade eden Gürbüz, "Kızımı ilk kez bu kadar mutlu gördüm. 39 yaşına kadar geldi ama bu mutluluk bir başkaydı." dedi.

Okulun öğretmenlerinden Halil İbrahim Algan da her zaman engellilerin yanında olduklarını belirtti.

Peri Gürbüz'ün karlı dağlarda gülen yüzü ile hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Algan, "Bu anlamlı günde bizim için değerli olan ablamızı ziyaret etmekten onur duyduk. Bizler toplum olarak onların yanında ve yakınında olmalıyız." ifadelerini kullandı.