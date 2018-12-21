Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama

Mardin'de, sokak hayvanları için yaptıkları barınak ve su borularından mama kaplarını şehrin farklı noktalarına yerleştiren lise öğrencileri, vatandaşlara, sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Merkez Artuklu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen lise öğrencileri, sokak hayvanları için beyaz köpükten hazırladıkları barınaklar ile plastik su borularından yaptıkları mama kaplarını şehrin farklı noktalarına yerleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da öğrencileri bu anlamlı davranışlardan dolayı tebrik etti.

Anadolu'nun geçmişten bu yana sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktığını ve onlara değer verdiğini aktaran Sarı, "Yaradan, yeryüzünde nefes alan herkesin rızkını yaratmıştır. Biz de elimizden geldiği kadar hassasiyet göstermeliyiz. Öğrenciler bu konuda öncülük etti. Öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Bu projeyi belediyemizin rehabilitasyon merkeziyle koordineli bir şekilde sürdürülecek." diye konuştu.

Öğrencilerden Hilal Ermiş ise "Kışın hayvanlar aç ve susuz kalıyor. Bu kapları koyuyoruz ama herkesten dileğimiz bu kapların boş görüldüğünde doldurmaları. Onların da yaşamaya hakları var." dedi.

Hüseyin Bilgen de herkesin bütün hayvanlara değer vermeleri gerektiğini söyledi.