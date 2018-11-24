Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Bakırköy’de 18 Kasım günü meydana gelen olayda iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.’nın şiddetine maruz kaldı. Polisin, öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis, savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru C.D.A.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. C.D.A.'nın ifadesinde şunları söyledi:

"18 Kasım tarihinde dışarıda bir süre eğlendikten sonra evime yakın bir yerde yolda yürüyordum. Uyuşturucu madde satıcıları hakkındaki bireysel çalışmalarımdan dolayı kendisini tanıdığım K.K.A.’yı yanında iki şahıs ile birlikte olayın gerçekleştiği restorana girerken gördüm. Şahsın yine bir uyuşturucu satım işinde olduğunu ve hatta yanındaki şahısların da alet olduklarını düşünerek peşlerinden gittim. Şahsın kaçma ihtimaline karşı koluna girdim. Diğer şahısların ise montundan çektim. Alt kata indik. Şahsa alt katta, 'Bir aydır seni takip ediyorum. Kuzenime de uyuşturucu sattığını biliyorum' dedim. K.K.A. isimli şahıs ısrarla ‘Bende uyuşturucu yok’ dedi, ‘Ben içiciyim ama satmıyorum’ dedi. Daha önceki takiplerimden de hatırlayarak sürekli iç çamaşırından çıkarıp satıyordun üstünü çıkar dediğimde K.K.A. bana ‘ağabey ne istersen yaparım, istersen muhbirin olurum ne kadar para istersen de veririm' dedi"

"İstemeyerek tokat attım"

Olay günü müşteki K.K.A’nın rüşvet teklif etmesine çok kızdığını söyleyen şüpheli C.D.A., "Bana rüşvet teklif etmesine çok kızdım. Yanında bulunan arkadaşının müdahale etmesi üzerine istemeyerek de olsa ona da birkaç tokat attım. Daha sonra ise şahıslardan mutfak kısmına geçmelerini istedim. Burada K.K.A isimli şahsın sakladığını düşündüğüm uyuşturucu maddeyi bulabilmek için soyunmasını söyledim, diğer şahıslar da soyunmaya başladılar. Soyunduğu sırada K.K.A isimli şahsın tam olarak neresinden çıktığını göremediğim uyuşturucu olduğunu düşündüğüm 3 adet maddeyi gördüm. K.K.A. kendisi bana bunları göstererek bu uyuşturucuları sattığını söyledi. Ben de bana uyuşturucu işi yapan elebaşlarının ismini vermesini söyledim. K.K.A da bu işi yapan patronu bana verebileceğini ancak kendi kimliğinin gizli kalmasını bu durumda bana muhbirlik yapabileceğini kendisini öldüreceklerinden korktuğunu söyledi. K.K.A ile biraz konuştum ve kendisine nasihatlerde bulundum. Uyuşturucu maddeyi de ayağımın altında ezdim. Bu esnada kesinlikle kendisinden 500 TL para almadım. Ben üç şahıstan da para almadım. Anlattığım gibi K.K.A. bana para teklifinde bulundu ama ben kendisinden para almadım. İddia edilen gibi o gece alkollü değildim. Tamamen mesleğimi icra etmek amacıyla bir girişimde bulundum" dedi.

"Polis şahıs alkollüydü, 'bana para vereceksin' dedi"

Olay günü kendisini darp eden şahsın para istediğini ve tehdit ettiğini söyleyen müşteki K.K.A ise emniyet ifadesinde, "Olay esnasında kendisini polis olarak tanıtan şahıs alkollüydü. Yemek yediğim lokantanın alt katında beni döverken iki kez yere düştü. Darp eden şahsın hem benim hem de yanımda olan arkadaşlarımın cüzdanını karıştırırken gördüm. Karıştırma sonrası ben parayı cüzdanıma değil montumun cebine koydum. Mutfakta benim üzerimde bulunan uyuşturucu maddeyi kendisine verdim. Şahıs arkadaşlarımı gönderdikten sonra ben yalnız başıma kaldım. Beni daha sonra dışarı çıkararak kafe önünde biraz konuştu. Daha sonra koluma girdi yürüdük. Bana ‘her tarafta kamera var şu üzerindeki paraları bana vereceksin’ dedi. Yolun ortasına geldiğimizde montumun cebindeki parayı kendisine verdim. Paraları aldıktan sonra bana ‘iki ay sonra seni yeniden rahatsız edeceğim, kimden ne alıyorsan bana her şeyin bilgisini getirip isim vereceksin benim muhbirim olacaksın’ dedi. Olaya müsaade eden iş yerinden, mutfakta arkadaşıma müdahale ederek beni kurtarmasını engelleyen iş yeri çalışanından ve kendisini polis olarak tanıtıp beni darp edip paramı ve uyuşturucu maddeyi alan şahıstan davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

K.K.A’nın olay günü yanında olan arkadaşı müşteki E.C.B. ise emniyet ifadesinde polis C.D.A.’nın yanlarına geldiğinde alkol koktuğunu söyleyerek, "Şahıs yanımıza geldiğinde alkol kokmaktaydı. Hatta 'beni alkol masasından kaldırdınız' dedi. Bizi alt kata indirdiğinde darp etmeye başladı. Aşağı iner inmez bana ‘üzerindeki malı çıkar’ dedi. Ben de üzerimde mal olmadığını söyledim bunun üzerine bana tokat attı. Benden sonra arkadaşım K.K.A.’ya ‘üzerindeki malı çıkar’ dedi. Bunun üzerine arkadaşım taşıdığı uyuşturucu maddeyi verdi. Arkadaşımın bu maddeyi sattığını düşünmüyorum sadece kullanıyordur. Sonra bize 'içeri geçin soyunun' diyerek iş yerinin mutfağına soktu. Bu esnada iş yeri çalışanları bizi izliyordu ve polis olduğunu söyleyen şahıs K.K.A.’yı darp ediyordu. Sonra bize 'üzerinizi giyinin' dedi. Bir süre sonra T.T.B ve beni gönderdi. K.K.A. ile yalnız kaldılar. Olaydan bir gün sonra arkadaşım K.K.A. ile buluştuğumuzda bana şahsın 500 TL parasını aldığını ve geri vermediğini, kendisi için muhbirlik yapmasını istediğini söyledi. Şahıstan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Rencide ve tehdit etti"

Arkadaşları ile olay günü aynı kafede bulunan T.T.B, arkadaşlarının tekme, tokat ve yumruklarla darp edildiğini ileri sürdü. T.T.B. "Şahsın ilk yanımıza geldiği andan itibaren alkollü olduğu çok belliydi. Şahıs bize ‘oğlum beni alkol masasından kızın yanından kaldırdınız’ dedi. Arkadaşım K.K.A. kendisine karşılık vermediği halde darp eden şahıs ‘donunuza kadar soyunun mutfağa geçin’ dedi. Karşı gelmeden soyunduk bu sırada bize hakaretler küfürler ediyordu. Bu esnada tekrar K.K.A.’yı darp etti. Şahıs bana uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığımı sordu. Kullanmadığımı söyleyince 'sen git' dedi. Ben giyinmeye başlarken şahıs cüzdanımın para kısmına baktı. Şahsın bizi aşağı indirdikten sonra aldığı kimliklerimizden kendimin olanını istedim, fotoğrafını çekip verdi. Sonra bana ‘git’ dedi ben de oradan uzaklaştım. Biraz zaman geçtikten sonra K.K.A. telefonda beni aradı ve polisin benimle konuşmak istediğini söyledi. Şahıs bana ‘nerede oturuyorsun, kimle kalıyorsun, bir gün sana uğrayacağım’ dedi. Şahıs beni darp etmedi ama tanımadığım kişiler karşısında soyup rencide ve tehdit etti. C.D.A. ve olay anında müdahalede bulunmayan kafe yetkililerinden şikayetçiyim" dedi.

Olayın meydana geldiği kafe sahibi ise müşteki sıfatı ile savcılığa verdiği ifadesinde 3 öğrencinin kıyafetlerinin C.D.A. tarafından çıkarıldığını söyleyerek "Eğer bu kişi polis değilse ya da bu suçlarla görevli değilse tespit edilerek cezalandırılsın" diye konuştu.