Öğrencilerine 'İngilizce' öğretmenin formülünü buldu

Eskişehir'de İngilizce öğretmeni Davut Atış, Avrupa'da iş birliği yaptığı okullardaki çocuklarla öğrencilerini sınıfta canlı internet yayınında sohbet ettirip kültür alışverişi yapmalarına olanak sağlayınca yabancı dil eğitiminin zorluğunu ortadan kaldırdı.

Eskişehir'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kardeşler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Davut Atış, öğrencilerinin daha kolay yabancı dil öğrenmelerini sağlayabilmek için Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilerle kendi öğrencilerini internet üzerinden karşılıklı sohbet ettiriyor.

Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı (ERASMUS) bünyesindeki "eTwinning" platformunda Kardeşler Ortaokulu öğrencileri için hazırladığı "Kültür aktarımı projesi" ile İngilizce öğrenimini daha kolay hale getiren Davut Atış'ın hedefi, çocukların lise eğitimine başlamadan yabancı dillerini en iyi seviyeye getirmek.

Atış, internet üzerinden "Kültür aktarımı projesi" kapsamında İtalya, Slovakya, Polonya, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde ortaokul öğrencileriyle kendi öğrencilerini canlı internet yayınında bir araya getirerek, dört duvar arasından çıkarıyor.

Bugüne kadar eTwinning platformunda bireysel olarak oluşturduğu projelerin üçünden Avrupa Kalite Ödülü, birinden ise Ulusal Kalite Ödülü alan Atış, gelecek nesillerin yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırmak adına proje üretmeye devam ediyor.

Projenin öğrencilerine getirisinden memnun olduğunu dile getiren İngilizce öğretmeni Davut Atış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitimdeki yabancı dil sorunun çözülmesi için mücadele verdiğini söyledi.

Atış, farklı ülkelerle eşleşerek öncelikle öğrencilerin birbirlerini tanımasını sağladıklarını aktararak, "Tanışma sohbetleri dediğimiz bir başlangıç çalışmamız var. Daha sonrasında mektup arkadaşlıkları başlıyor. Hem elektronik ortamda hem de eski usulle mektup gönderiyorlar. Öğrenciler kendi kültürlerini anlatan sunumlar hazırlıyor ve birbirlerine aktarıyorlar. Bu esnada yapılan tüm diyaloglar akılda kalıyor." dedi.

Canlı sohbet derslerinde öğrencilerin mutluluğunu gözlerinden okuduğunu belirten Atış, "Çocuklarım çok mutlu oluyor. Yeni bir arkadaş ediniyorlar fakat bu arkadaş kilometrelerce uzakta olan biri. Bazen birlikte belirledikleri bir şarkıyı söylüyorlar. Bazen birbirlerine akrostiş şiirler yazıyorlar. Bu etkinlikler sayesinde de İngilizce öğrenmek kolay hale geliyor." diye konuştu.

"Devletimiz yabancı dil eğitimi için seferber"

Atış, devlet okullarında İngilizce eğitimin 2. sınıf itibarıyla başladığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Devletimiz yabancı dil eğitimi için seferber olmuş durumda. O saatten sonra iş öğretmenlerimize düşüyor. Önemli olan çocuklara İngilizceyi sevdirerek öğretmek. Sevdirmek noktasında da aktivitelerin çeşitliliği çok önemli. Öğrencinin bir amaç uğruna dil öğrenmeye çalışması çok etkili. Bizim bu projeyle amacımız, yurtdışından bir arkadaş edinebilmek. Arkadaşlıklar sosyal medyada gelişiyor ve birbirleriyle yazışabiliyorlar. Bizler eğer bir sınava hazırlanmak için dil öğreniyorsak test çözmeliyiz fakat amacımız konuşmaksa iletişim şart. Çocuklarımızın hepsi İngilizce öğretmeni olmayacak. Kendilerine hedef koymaya çalışıyoruz. Canlı dersler sayesinde de hem ufukları açılıyor hem de eğleniyorlar."

Romanya'da İngilizce öğretmenliği yapan Camelia Petrescu da projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öğrencilerin yüzündeki mutluluğu, birbirleriyle arkadaş olduğunu görmek çok güzel. İngilizce öğrenimine bir katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu. Birbirimize kültür kolileri gönderiyoruz. Bu sayede küçük hediyeleşmeler, karşılıklı öğrenmenin, paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bu projeyi eTwinning kapsamında hazırlayan ve geliştiren Davut öğretmenimize öğrencilerim ve kendim adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Murat Çam (11) ise yeni tanıdığı arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "İngilizce öğrendiğimi hissetmek çok güzel bir duygu. Hiç sıkılmıyorum. Başka ülkelerden arkadaşlar ediniyorum. Onlarla neleri sevip neleri sevmediğimi, boş zamanlarımda neler yaptığımı konuşuyorum. Öğretmenimize bu projeyi bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ederim." dedi.