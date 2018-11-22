Öğretmenler başkentte buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğretmenleri selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaparak “Ben sanatçıların konuştuğu yerde bakanlar konuşmaz diyorum” dedi. Sahneyi sanatçılara bırakan Bakan’ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı. Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alan Erol Parlak ve Zara seslendirdikleri türkülerle öğretmenlere keyifli dakikalar yaşattı. Türkülere öğretmenlerle birlikte Bakan Ziya Selçuk da eşi ile birlikte zaman zaman eşlik etti.