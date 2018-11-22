Öğretmenler başkentte buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla Türk Halk Müziği sanatçıları Erol Parlak ve Zara’nın seslendirdiği türküleri, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğretmenlerle birlikte dinledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğretmenleri selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaparak “Ben sanatçıların konuştuğu yerde bakanlar konuşmaz diyorum” dedi. Sahneyi sanatçılara bırakan Bakan’ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı. Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alan Erol Parlak ve Zara seslendirdikleri türkülerle öğretmenlere keyifli dakikalar yaşattı. Türkülere öğretmenlerle birlikte Bakan Ziya Selçuk da eşi ile birlikte zaman zaman eşlik etti.
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