Karamürsel´de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel´in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii´nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel´in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı´nda toprağa verildi.