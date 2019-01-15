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Okçuluğa ilgi Türk dizileriyle arttı

Türk tarihi dizileri, İran’da geleneksel Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı.

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Tahran Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Cem Sevindik “Türk dizilerindeki savaşçılarımızın ve okçularımızın başarısı göz önüne alındığında bunları izleyen İranlılar geleneksel okçuluğumuzu öğrenmek için kurslarımıza kayıt yaptırıyor. Okçular Vakfı iş birliğiyle Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu 16 ülkede tanıtılmaya başlandı. Buradaki kursumuza da 55 İranlı katıldı” dedi. 

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

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