Oktar’ın sağ kolu yakalandı
Adnan Oktar’a en yakın isimlerden örgütün lobi imamı firari Altuğ Müştak Berker, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
Berker’in sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Berker’in temmuzda yapılan operasyondan bu yana nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği gibi çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.
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