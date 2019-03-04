Oktar’ın sağ kolu yakalandı

Berker’in sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Berker’in temmuzda yapılan operasyondan bu yana nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği gibi çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.