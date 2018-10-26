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Okul bahçesinde akılalmaz olay

BALIKESİR’in merkez Karesi ilçesinde tenefüste oyun oynadığı okul bahçesinde bacağı ağaç arasına sıkışan öğrenci Hülya Koyunoğlu'nu (8), itfaiye ekipleri kurtardı.

  • DHA
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Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’ndeki Ercan Kıvrak İlkokulu'nda bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda; 2'nci sınıf öğrencisi Hülya Koyunoğlu arkadaşlarıyla birlikte ders arasında bahçeye çıktı. Okul bahçesinde bulunan ağaca tırmanmak isteyen Hülya Koyunoğlu'nun bacağı ağaç arasına sıkıştı. Hülya'yı önce arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.
 
Haber verilen öğretmenleri de öğrenciyi sıkıştığı ağaçtan çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ayırıcı makas yardımı ile küçük Hülya’nın bacağını, ağaçtan herhangi bir yaralanmaya meydan vermeden kurtararak öğrenciyi okul yetkililerine teslim etti.Kurtarma operasyonu sonrası Hülya Koyunoğlu ve okul yetkilileri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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