Okul panosuna astığı dileği gerçekleşen 3. sınıf öğrencisi gözyaşlarına boğuldu

İzmit Mehmetçik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Utku Gültekin, okul panosuna yazdığı hayali hiç beklemediği şekilde gerçeğe dönüştü. En büyük hayalinin okulda doğum günü kutlamak olduğunu yazdığı kağıdı okul panosuna asan Gültekin’in dileğini okuyan öğretmenleri ve okul yöneticileri harekete geçti. Okul Müdürü Cemal Aygüzel ve sınıf öğretmeni Hülya Canbaz Erdem’in destekleriyle hazırlanan organizasyona destek veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, eline aldığı doğum günü pastası ile Gültekin’in sınıfına girerek sürpriz yaptı. Hayalinin hiç beklemediği şekilde gerçekleştiğini gören Gültekin, sevinç gözyaşları ile Başkan Doğan’a sarıldı.

Başkanı ekinde pasta ile sınıfa girince gördü gözyaşlarına boğuldu

Elinde pasta ile sınıfa giren Başkan Doğan ve öğretmenlerini gören Utku Gültekin, bir süre şaşkınlığını üzerinden atamadı. Daha sonra sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin doğum günü şarkısını söylemesi ile gözyaşlarını tutamayan Gültekin, uzun süre Başkan Doğan’a sarıldı. Öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve Doğan’ın beraberinde pastanın başına gelen Gültekin, pastayı keserek katılan herkese ikram etti.

“Utku’nun heyecanı tarifsizdi”

Utku’nun hayalini gerçekleştirmenin kendisi içinde büyük mutluk olduğunu belirten Başkan Doğan, “10 yaşındaki Utku, okulda arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlama istediğini dilek kutusuna atarak belirtmiş. Biz de bu hayali gerçekleştirmek istedik. Pastamızla birlikte okula geldik. Pastayı gören utkunun mutluluğu ve heyecanı gerçekten tarifsizdi” dedi.

“Çok şaşırdım, çok mutlu oldum”

Doğan’ın elinde pastayla sınıfa girmesiyle gözyaşlarına boğulan 10 yaşındaki Utku da, “Arkadaşlarımla birlikte doğum günü kutlamak en büyük hayalimdi ama başkanımızla olması beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti. Bu doğum günümü ömrüm boyunca asla unutmayacağım. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.