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Okul pansiyonu tavanından alçıpan düştü: 3 öğrenci yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nun tavanından alçıpanların düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.

  • DHA
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 Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda öğrenciler ders çalıştıkları sırada tavandaki alçıpanlar düştü. Alçı levhaların üzerine düştüğü 3 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, amblanslarla önce Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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