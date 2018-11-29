Okula gitmek istemeyen kız çocuğu annesini bıçakladı
Denizli'de okula gitmek istemeyen 13 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı annesini bıçakla yaraladı.
- AA
Merkez Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yaşayan Serpil K. (49) ile kızı S.K. arasında okula gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Okula gitmek istemeyen S.K, mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladı.
112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.