Okulda korku dolu anlar! Öğrenciler tahliye edildi
Osmaniye'de bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
- AA
Şehit Mücahid Soydemir İmam Hatip Ortaokulunun kazan dairesinde kalorifer yakıt tankının sökümünde, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.
Bunun üzerine sınıflarda kurs gören yaklaşık 40 Suriyeli öğrenci binadan tahliye edildi.
Yangın, okula yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, kazan dairesinde hasar oluştu.
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