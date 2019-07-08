Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB eğitim öğretim takvimi belli oldu mu? Okullar hangi tarihte ne zaman açılacak?

‘2019 okulları ne zaman açılacak? 2019-2020 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi belli oldu mu? Okullar hangi tarihte ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?’ sorularına milyonlarca vatandaş yanıt aranmaya devam ediliyor. Tüm yaz tatili planlarını çocuklarının 2019-2020 eğitim öğretim dönemine göre yapan aileler okulların ne zaman açılacağı ve yeni eğitim öğretim dönemindeki ara tatiller araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak. İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İşte merak ettiğiniz ayrıntılar…

2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün olacak.

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleriyle birlikte 16 gün sürecek.

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek ve hafta sonu tatilleri dahil 9 gün olacak.

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020’de tamamlanacak ve 11 haftalık uzun bir yaz tatiline girilecek.

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

BAKAN SELÇUK YENİ YAZ TATİLİ DÜZENİNİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.

BU SENE HANGİ RESMİ TATİLLER VAR?

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.

Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.