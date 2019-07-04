Okullar ne zaman açılıyor? 2019 okullar ayın kaçında hangi tarihte açılıyor?
Yaz ayını ortalayan öğrenciler ve velileri şimdiden okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca öğrenci ve ailesi, ‘Okullar ne zaman açılıyor? 2019 okullar ayın kaçınca açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?’ sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. 2019-2020 MEB takvimi resmi internet sitesinden duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı. İşte Okulların ne zaman açılacağı ve ara tatillerle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…
‘Okullar ne zaman açılıyor? 2019 okullar ayın kaçınca açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?’ sorularına arama motorlarında arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Yaz ayını ortalayan öğrenciler ve velileri şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. 2019-2020 MEB takvimi resmi internet sitesinden duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi. İşte 2019-2019 MEB eğitim takvimi haberimizin detaylarında…
2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün olacak.
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleriyle birlikte 16 gün sürecek.
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek ve hafta sonu tatilleri dahil 9 gün olacak.
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020’de tamamlanacak ve 11 haftalık uzun bir yaz tatiline girilecek.
- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.
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