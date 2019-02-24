Okullarla ilgili yol haritası geliyor

Ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim sisteminde daha önceki çalışmaların üzerine yenilerinin de ekleneceğini belirterek, eğitimde sisteminin gelişimiyle ilgili projelerin devam ettiğini ifade etti. Bakan Selçuk, “Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan ‘okul profili’ değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada, çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin artırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanımız olacak. Daha sonra da yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyuyla paylaşma olanağımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşılacak” diye konuştu.