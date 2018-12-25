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Okumaya teşvik için ilginç yöntem

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri eşliğinde ‘Okumayı Sevdirme Projesi’ başlattı.

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Öğrenciler, proje kapsamında pazar yerinde okumayı teşvik edici broşürler dağıtıp, tezgahlara yine okumayı özendirici sözlerin bulunduğu etiketler bıraktı. Eğitim Fakültesi öğrencileri proje kapsamında ellerinde broşürlerle Fatih Mahallesi’ndeki semt pazarına gelerek tek tek tezgahları dolaştı. Pazarcılarla ve alışveriş yapanlarla konuşup broşür verdi. 

PROJEYİ PAZARCILAR ANLATIYOR 

Projeyi yürüten öğretim üyesi Dr. Tuncan Türkben, okuma alışkanlığı konusunda özellikle anne ve babalara büyük görev düştüğünü belirtti. Türkben, şunları söyledi: Okuma alışkanlığına hizmet kapsamında üniversitedeki arkadaşlarımızla birlikte farkındalık ve okuma bilincini oluşturmak adına çalışmamızı yürütüyoruz. Çalışmamızda biz afişler kullandık ve pazar tezgahlarına etiketler koyduk. Pazarcı Bayram Çelen ise projeyi desteklediğini belirterek “Bu projeyi çok güzel buldum. İyi düşünülmüş bir etkinlik. Çok etkileyici, etiketi gören vatandaşlar merek edip, soruyor. Biz de projeyi anlatıyoruz’’ diye konuştu. 

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