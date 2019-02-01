Okuryazarlık seferberliğinde Cumhuriyet rekoru 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği”nde bir yıllık sürede 785 bin 81 vatandaşa ulaşıldı. Bu oran Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018’de açıklanan ve birinci yılını dolduran Okuryazarlık Seferberliği, okuma yazma öğrenmek isteyen yediden yetmişe on binlerce vatandaşa umut oldu.

KADINLAR VE 65 YAŞ ÜSTÜ İLGİ GÖSTERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam eden seferberliğin başladığı tarihten 21 Ocak 2019 tarihine kadar geçen süreyi kapsayan istatistiklere göre, okuma yazma kurslarına bugüne kadar 785 bin 81 vatandaş katıldı. Türkiye genelinde toplam 76 bin 877 kurs açıldı, 45 bin 492 eğitimci de bu seferberlikte görev aldı. Seferberlik kapsamında açılan okuma yazma kurslarına en çok katılım sağlayanlar kadınlar ve 65 yaş üstü vatandaşlar oldu. Vatandaşlar özellikle okuma yazmayı hiç bilmeyenler için açılan temel düzey kurslara ve sınavlara yoğun ilgi gösterdi. Bu kurslara 666 bin 183 kişi katılırken, bunların 589 bin 527’sini kadınlar, 76 bin 656’sını erkekler oluşturdu.

EN YÜKSEK KATILIM DİYARBAKIR’DAN

Okuryazarlık Seferberliğine en fazla katılım gösteren iller arasında birinci sırada 88 bin 103 kişinin kurslara gittiği Diyarbakır yer aldı. Bunu 75 bin 485 kişiyle İstanbul, 43 bin 765 kişiyle Gaziantep, 37 bin 521 kişiyle Kocaeli, 29 bin 820 kişiyle de Şanlıurfa takip etti. Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirilen Ana Kız Okuldayız kampanyası sayesinde ise eğitim imkanlarından yararlanamadığı için zorunlu öğretim çağını geçiren 2 milyon 139 bin 981 kadın sertifikalandırıldı. Birinci yılında yaklaşık 800 bin kişiye ulaşılan Okuryazarlık Seferberliği ise Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti. Türkiye’deki ilk okuryazarlık kampanyası 1928-1959 yılları arasında düzenlenen “Millet Mektepleri ve Okuma-Yazma Seferberliği” oldu. Tam 31 yıl süren bu kampanya ile 1 milyon 867 bin 920 vatandaşa ulaşıldı.