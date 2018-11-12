Öldü sanılan kişi alkollü çıktı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki kaldırımda bir kişinin hareketsiz yatması ve uzun süre seslere tepki vermemesi üzerine hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin aşırı derecede alkol aldığını tespit etti.

Sedye yardımıyla ambulansa alınan ve Suriyeli olduğu belirlenen kişi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.