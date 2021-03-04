Öldü sanılan kişi alkollü çıktı uyandırılıp eve gönderildi

DHA 04 Mart 2021 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 19:23

Düzce'de vatandaşlar, arsada hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü sanınca polise haber verdi. Polis ekipleri, yatan Ahmet K.'nin ölü değil, alkollü olduğunu belirledi. Ahmet K., uyandırılıp evine gönderildi.



Düzce'ye bağlı Çay Mahallesi'nde bulunan arsada çimlerin üzerinde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, müdahale etti. Bu kişi hareketsiz halde yatmayı sürdürünce, mahalleli öldüğünü düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleirnce yapılan kontrolde bu kişinin Ahmet K. olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet K.'nin alkollü olduğu ve uyuyakaldığını tespit etti. Ahmet K. ekipler tarafından uyandırılıp, evine gönderildi.